Дело МН17: суд планирует завершить допросы экспертов в апреле

Суд собирается допросить экспертов до начала рассмотрения по существу дела о сбитом 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом из зала суда сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ

Во время судебного заседания судья Хендрик Стейнгаюс сказал, что суд планирует услышать ряд экспертов по делу МН17, в частности, российского концерна "Алмаз-Антей".

По его словам, допросы нидерландских, бельгийских и российских экспертов должны быть завершены в апреле 2021 года.

"Показы экспертов надо приобщить к делу для рассмотрения по существу", - отметил судья Хендрик Стейнгаюс.

Как известно, рассмотрение по существу Окружной суд Гааги планирует начать 7 июня 2021 года.

В свою очередь защита одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, просит допустить эксперта "Алмаз-Антей" к осмотру обломков МН17 прежде, чем его допрашивать. А еще передать фотографии всех обломков МН17.

Также во время своего выступления нидерландский адвокат Сабина тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова, отметила, что защита просит осмотреть все фрагменты самолета, хранящихся в Нидерландах. Она отметила, что отсутствует подробный отчет по каждому обломке.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.