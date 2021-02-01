Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2"

Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бон заявил в понедельник, 1 февраля, в эфире радиостанции France Inter.

"Мы (в правительстве Франции. - Ред.) Всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - пояснил министр. На вопрос о том, означают эти слова призыв в Берлин отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

Бон также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и арест антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального. В минувшее воскресенье тысячи россиян вышли на улицы, несмотря на запрет властей. Более пяти тысяч человек при этом были задержаны.

"Санкции уже вводились, мы можем сделать это (снова. - Ред.), Но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - добавил Бон. По его словам, еще одной опцией, которая рассматривается? является "Северный поток-2". При этом министр добавил, что это должно быть решением Германии, ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"

Напомним, что 24 января российское судно "Фортуна" против которого США ввели санкции, возобновило строительство газопровода в водах Дании. Ожидается, что "Фортуна" завершит работы в датских водах до середины последней недели мая, а затем начнет укладывать трубы в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Строительство трубопровода, кроме Франции, критикует ряд других государств Европы, в частности Польша, Литва и Украина. В то же время против проекту выступает и ряд немецких политиков. В частности, председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку газопровода, пока в России нарушаются права человека и гражданские свободы.

Против "Северного потока-2" также протестуют немецкие климатические активисты. Впрочем, они выступают против использования в качестве топлива и призывают полностью отказаться от него в качестве источника энергии.