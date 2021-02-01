РФ должна быть привлечена к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против соседних стран, - МИД

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что акции протеста в РФ 31 января 2021 были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, освещавших эти события.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушение Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что власти РФ культивируют беззаконие и насилие в стране и грубо нарушают права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность.

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В министерстве уверенны, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.

"Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционные, за нарушение прав человека. Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России", - подчеркнул в МИД Украины.

Напомним, 31 января во многих городах РФ прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Были задержаны около 4,5 тыс. протестующих.

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