За чертой бедности оказались около 19 млн жителей Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк

В 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании согласительного совета сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.

В связи с этим она считает, что парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - отметила Кондратюк.

Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

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Как известно, первая украинская Стратегия преодоления бедности (2001 г.) была утверждена Президентом Украины с целью уменьшения масштабов бедности и устранения ее острейших проявлений. Основными принципами ее были: обеспечение экономического роста, повышение уровня занятости населения и принятие мер по блокированию острых проявлений бедности, реформирование системы социальной поддержки населения путем консолидации всех социальных программ и видов помощи на основе оценки совокупного дохода семьи, интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь. Мероприятия Стратегии предполагалось выполнять в три этапа в период 2001-2009 гг.

Предполагалось, что политика преодоления бедности должна сочетаться с политикой становления среднего класса.

Последняя стратегия преодоления бедности была принята в 2016 году сроком до 2020 года.

Среди стратегических направлений снижения уровня бедности: содействие росту доходов населения от занятости и выплат в системе государственного соцстрахования, обеспечение доступа населения к услугам социальной сферы независимо от места проживания, минимизация рисков социального отчуждения сельского населения, недопущение возникновения очагов хронической бедности и социального отчуждения среди внутренне перемещенных лиц.