Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский

Сегодня в ходе селекторного совещания при участии представителей Кабмина и правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти.

Чиновники доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров представит ее в феврале.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной ", - сказал Владимир Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тыс. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за минувшую неделю возвросло количество госпитализированных - 12 147 человек по сравнению с 11 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тесты. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни ", - отметил Денис Шмыгаль.

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