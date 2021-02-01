Все выпускники 9-х классов смогут поступить в 10 класс, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет уверяет, что переформатирование сети учреждений среднего образования не приведет к массовому закрытию школ. Все 9-классники смогут поступить в 10 класс.

Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Все выпускники 9-х классов смогут получить полное среднее образование, то есть закончить 10 и 11 класс. Процессы переформатирования сети учебных заведений, которые осуществляют органы местного самоуправления в пределах реформы децентрализации, не приведут к массовому закрытию школ", - сказал Шкарлет.

По его словам, в 2021 году зачисление в старшую школу будет происходить в установленном порядке.

"Как и в прошлом году, оно будет происходить после издания приказа о переводе учеников 9-х классов в том же учебном заведении. Разве что ученик захотел перевестись в другое учреждение или по основаниям в соответствии с Порядком", - сказал Шкарлет.

По его словам, продолжается реформа школьного образования, которая предусматривает несколько этапов.

"Иными словами качественное образование не должно зависеть от того, школа расположена в большом городе или маленьком селе. Решить эту проблему планируем до 2027 года, когда в образовании исчезнет любая дискриминация качества по ряду финансовых, региональных или других подобных факторов. Реформа Новой украинской школы является длительной и поэтапной. Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О среднем образовании"", - пояснил глава МОН.

По словам министра, решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, согласно действующему законодательству, будут принимать областные или городские советы (в городах с населением более 50 тыс.).

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен быть во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - сказал Шкарлет.

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Также, по его словам, основатели учебных заведений должны обеспечить аудит нынешней сети учреждений профессионально-технического и высшего образования, лицеев, учреждений специализированного образования и тому подобное.

"Их материальная база может стать частью сети учреждений профильной школы. Это даст возможность спланировать следующие шаги, обсудить план развития учреждений старшей школы с общинами соответствующих населенных пунктов, в частности с родителями учеников, учителями и другими заинтересованными участниками", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что есть законодательные инициативы, наработанные народными депутатами совместно с МОН, благодаря которым в случае их принятия, может быть решена ситуация с созданием учебных заведений, в частности лицеев в теробщинах.

"В частности, речь идет о расширении возможностей местных советов самостоятельно определяться с вопросом функционирования сети учреждений образования, в том числе лицеев. Фактически предлагаться снять законодательные ограничения полномочий сельских, поселковых и местных советов, независимо от численности населения территориальных общин. Кроме того, рассматривается вопрос сохранения нынешней сети учебных заведений, обеспечивающих получение дошкольного и полного общего среднего образования на всех ее уровнях (с 1-го по 11-ый класс)", - сказал Шкарлет.

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