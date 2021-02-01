Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 февраля на вечернем заседании объявит об исключении депутата Александра Дубинского из фракции.

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на несколько источников в партии, передает Цензор.НЕТ.

"Голоса за исключение уже собраны, даже с запасом. Сегодня председатель фракции официально сообщит эти результаты", - пояснил собеседник.

По словам источника, последние несколько дней в анонимных Telegram-каналах, среди которых Темный рыцарь, продолжается истерика.

"Сейчас будет стратегия все накопленные сплетни и слухи выдать наружу, чтобы развалить и разорвать фракцию изнутри. Кажется, сам Дубинский уже этого не скрывает", - добавил собеседник НВ.

Собеседник пояснил, что для большинства депутатов "СН" стало переломным моментом для того, чтобы поддержать исключение Дубинского не столько наложенные на него санкции США, а хамское обращение нардепа к президенту Владимиру Зеленскому в последних телеэфирах и постоянная дестабилизация президентской команды.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.