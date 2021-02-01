Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Это на 100% территории Украины.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эти вопросы на референдум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

"При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся", - отметил спикер ВР.

Он обратил внимание, что проведение референдума является дорогостоящим.

"Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", - добавил глава Рады.