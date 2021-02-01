Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в Украине было возбуждено уголовное производство по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Обязательно. И не только в отношении этих депутатов. А в отношении всех. Я хочу, чтобы было заведено уголовное производство по этому поводу. Я начинал об этом говорить, как из кабинета Порошенко была (осуществлена. - Ред.) запись разговора с Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он была записан, кому он был передан или продан - этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, будет ли реакция украинского правосудия в отношении депутатов, против которых введены санкции за вмешательство в выборы в США.

При этом он подчеркнул, что хочет, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии.

"Депутатами какой партии они бы ни были. Ни одна партия не должна отвечать за того или иного человека. Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому (следует. - Ред.) поднимать вопрос о лишении мандатов, выходе из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты до моего президентства. Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.