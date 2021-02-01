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Электроэнергия внесена в список социально значимых товаров в Украине, - постановление Кабмина

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Электроэнергия внесена в список социально значимых товаров в Украине, - постановление Кабмина
Кабинет Министров внес электроэнергию в список социально значимых товаров, ранее в этот список был внесен природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №64.

Перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, пополнился электроэнергией.

Перечень этих товаров был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

Напомним, ранее в список социально значимых товаров Кабмин внес природный газ.

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Топ комментарии

  • Vasyl Shevchenko
    це оправдвння за закупівлю електрики у агресора?.
  • VOLVO XC 70
    вопрос в том что придав такой статус кстати вопрос касается и газа и отопления... если товар или вид услуги охвачен понятием социальная категория значимость то есть обязанность правительства регулирвоать ценовые и тарифные качели умерить аппетиты монополистов и олигархов...
  • 133133
    быдлоэлиту выбирает именно быдло.

    быдлоэлита не сама за себя десятки миллионов галочек в бюллетенях ставит
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