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Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом

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Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом он сказал сегодня на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: "На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".

Как сообщалось, на минувшей неделе Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.  Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

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Топ комментарии

  • Татьяна Неверовская
    Недоумку, сколько не давай гарбуз, всё равно прётся свататься.
  • Fortis Lapis
    Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8704
  • Show Must Go On 16b55c59
    маму давай !
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