Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают информационные ресурсы террористов.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что первая партия этой вакцины поступила на выходных и в дальнейшем ожидается ее "регулярная" поставка из России.
Он не назвал объем этой партии. Эти заявления пока не подтверждены из независимых источников.
31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР". Там заявили, что первая партия составила "несколько тысяч" доз, и тоже утверждали о "регулярной" поставке этой вакцины из России и в дальнейшем.
Эта группировка также обнародовала фотографии разгрузки партии этой вакцины, вероятно, на одном из пунктов вакцинации в оккупированном Донецке.
По словам террористов, вакцины доставил очередной "гуманитарный конвой" из России. Но о таких "конвоях", которые Россия периодически вводит на оккупированные территории вопреки украинскому законодательству и международному праву, в последнее время не сообщали.
Однако еще 30 января, после появления первых слухов о поступлении российской вакцины на оккупированную часть Донбасса, в России заявили, что не знают, откуда эта вакцина могла оказаться на неподконтрольной сейчас Киеву части Донбасса.