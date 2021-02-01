42-летнего жителя Бахмута подозревают в пытках узников "Изоляции"

Мужчина в 2016 году вступил в террористическую организацию, и с тех пор лишал свободы, пытал, бил и унижал узников тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Подозрение мужчине объявили заочно, и таким же образом собираются вынести ему приговор по 4 статьям.

"Относительно боевика возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в составе не предусмотренного законами Украины военизированного формирования), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением), ч. 2 ст. 149 (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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По данным следствия с 2016 года он был охранником так называемой "базы МГБ" - тюрьмы, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов.

"В течение двух лет тюремщик "Изоляции" - ранее не судимый 42-летний житель Бахмута - незаконно лишал свободы граждан, в частности, тех, кто имел проукраинскую позицию. Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и военнослужащие сил АТО/ООС", - сказано в сообщении.

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Среди пострадавших от рук боевика - мужчины, женщины, пожилые люди.

"Полицейские продолжают документировать преступления палачей "Изоляции". Так, фотографии из тюрьмы, всплывшие в интернете на прошлой неделе и представляющие оперативный интерес, были приобщены к материалам уголовного производства", - отметили в полиции.