Двое директоров департамента и оценщик киевского банка уведомлены о подозрении в хищении 11 млн грн, - Нацполиция
Разоблачили мошенническую "схему" столичные правоохранители под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Согласно сообщению, подозреваемые реализовали мошенническую схему еще в 2017 году. В сообщники взяли директора подконтрольного частного общества - обвинительный акт в отношении него был направлен в Шевченковский районный суд города Киева в июне прошлого года. Именно эта коммерческая структура подала заявку в банк для получения кредита.
"Залоговым имуществом при заключении кредитного соглашения стало нежилое помещение в Киеве и 3,5 т зерна пшеницы. Сумма кредитной линии составила 11 млн гривен. Директора департаментов предоставили положительное заключение по ликвидности и доходности общества, а специалист управления подал ложные документы по оценке имущества. В результате полученные кредитные средства вывели на счета нескольких подставных фирм, таким образом банковскому учреждению был нанесен убиток в размере 11 млн грн.
В настоящий момент два директора департаментов уведомлены о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а специалист управления - по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)