Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может своим умом играть в видеоигры", - сказал он.
Маск также пообещал через месяц обнародовать видео с этой "чипированной" обезьяной.
По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга и компенсации утраченных способностей людей при помощи имплантированного чипа.
Читайте на Цензор.НЕТ: Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"
"Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет. - Ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", - отметил Маск.
Neuralink основана Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.
Также на Цензор.НЕТ: Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития, - замглавы ОП Жовква