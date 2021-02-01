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Шмыгаль во вторник встретится с главами фракций Рады по поводу тарифов

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Шмыгаль во вторник встретится с главами фракций Рады по поводу тарифов
После заседания Верховной Рады 2 февраля состоится встреча руководства парламента, глав депутатских фракций и групп с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на встрече премьер должен проинформировать руководство Рады и глав фракций о дальнейших шагах для разрешения ситуации с тарифами.

"Мы договаривались еще раньше об этом... Что проведем дополнительную встречу по информированию руководства Верховной рады, руководителей депутатских фракций и групп, какова ситуация (с тарифами, - ред.), как мы будем двигаться дальше. Потому что мы сделали один шаг, но к сожалению сегодня мы не можем говорить, что мы полностью решили все проблемы", - пояснил спикер ВР.

Он подчеркнул, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.

"Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован", - отметил Разумков.

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Топ комментарии

  • Центроболт
    Такая власть с такими тарифами народу не нужна .
  • Владимир Сливка
    Та вони вже зробили один ,,шаг,, ціну на транспортування газу знизили аж на 7 копійок.
  • Кот Рыжий
    Будет требовать не везтись на "Популизм" и происки Кремля, и не подписываться под законопроектом №4680 от Батькивщины. О возвращении тарифов на газ для населения , к принципу Коррумпированому, который 25 лет действовал, до 14 года. И отменён порошенко и яценюком. Где весь Украинский газ + 30% наценки, шол на население Украины.
    Так как, эта особая схема, не давала организовать прибыль нужным Украинцам, до 14 года.
    А Богатым нужно платить больше! И мы им теперь платим! Яценюк выполнил.
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