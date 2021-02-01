Шмыгаль во вторник встретится с главами фракций Рады по поводу тарифов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на встрече премьер должен проинформировать руководство Рады и глав фракций о дальнейших шагах для разрешения ситуации с тарифами.
"Мы договаривались еще раньше об этом... Что проведем дополнительную встречу по информированию руководства Верховной рады, руководителей депутатских фракций и групп, какова ситуация (с тарифами, - ред.), как мы будем двигаться дальше. Потому что мы сделали один шаг, но к сожалению сегодня мы не можем говорить, что мы полностью решили все проблемы", - пояснил спикер ВР.
Он подчеркнул, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.
"Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован", - отметил Разумков.