Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ
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ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект.
Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.
По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.
Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.