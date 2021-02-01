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Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ

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Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ
ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект.

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
  • Костянтин Болтівець
    мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
  • Reg Viciem
    Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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