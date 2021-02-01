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Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ

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Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск подозреваемого в организации покушения на убийство начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова - бывшего зампредседателя СБУ Дмитрия Нескоромного и проверяет его связь со спецслужбами России.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ издание "Українські Новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Нескоромный объявлен в региональный, государственный, межгосударственный и международный розыск", - сказали в ведомстве.

Также СБУ проверяет опубликованную СМИ информацию о его связях со спецслужбами России.

"Следователями совместно с оперативными подразделениями будут проведены мероприятия относительно установления связи подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - отметили в СБУ.

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Нескоромному будет дана оценка о наличии в его действиях государственной измены.

СБУ не уточнила, в какой стране скрывается Нескоромный.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

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27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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Топ комментарии

  • Николай Омельчук bb51b9d8
    Дать убежать. А потом сильно пресильно искать (главное так чтоб не найти) Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3079 - классика жанра
  • 18c49ed2
    А приведшего его на должность зама в СБУ проверять будут?
  • Kirill Ponomarev
    Стадо баранов, кого вы навыбирали? Но они все равно не понимают, какой урон нанесли Украине, ведь барыга это Порошенко, да еще и Байден
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