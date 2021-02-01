Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, Зеленский внес в парламент постановление №4689.
Глава государства просит нардепов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".
Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля. Последний этап его прохождения - обрабатывается в комитете.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.