Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська

Решение ОАСК о признании противоправным постановления Кабмина "Вопросы украинского правописания" и его отмене не вступило в законную силу, соответственно, украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минюста, решение ОАСК об отмене украинского правописания не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку министерство подаст на него апелляционную жалобу.

"То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - подчеркнул Малюська.

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"Мы еще не получили судебное решение ОАСК и поэтому могу только догадываться относительно аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено по соображениям нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление был признан неконституционным", - отметил министр.

Малюська добавил, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания остаются - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

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