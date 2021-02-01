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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ "Восток"

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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ "Восток"
Вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТГ.

"Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было", - говорится в сообщении.

По информации ОТГ, пропавший военнослужащий находится на территории, неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.

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Украинский военный исчез во время дежурства в зоне ООС, - ОТГ Восток 01

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Топ комментарии

  • LVA smart
    Думаю, сепары избрали тактику - не брать трофеи... Что бы выдать "взятие в плен" - за "сдался", "перебежал"...
  • Serg Sergeev
    Что то я не понял.....
    А шо, у нас на 7 году войны солдаты до сих пор по одиночке ходят в зоне ООС?
  • IgorYakovlevich
    Еще один попал в плен?
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