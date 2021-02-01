Наемники РФ с начала суток 4 раза нарушали режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь среди личного состава ООС нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами.

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