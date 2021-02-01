Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Оккупанты приняли решение о подорожании на заседании так называемых "правительств", подконтрольных террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР".
Повышение тарифов на коммуналку оккупанты объясняют необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, повышения зарплаты работникам отрасли, а также устранения дефицита кадров, который сейчас составляет порядка 23%.
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Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что местные жители шокированы повышением, и им будет очень сложно платить по новым тарифам.
"Низкие цены на коммуналку долгое время оставались главным козырем формирований "ЛДНР". Мол, да, у нас все плохо, но зато цены на коммуналку низкие. Теперь нивелируется и этот довод.
Самое смешное, что боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на услуги ЖКХ высоки из-за олигархов и Сороса. А в "народных республиках" олигархов нет, потому и тарифы низкие. Теперь выходит, что олигархи, Сорос и МВФ все-таки дотянулись и до "ЛДНР"", - написал Казанский.
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