Минздрав надеется пройти четыре этапа COVID-вакцинации до сентября, - "слуга народа" Радуцкий

Министерство здравоохранения Украины планирует до сентября 2021 года пройти первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. Минздрав рассчитывает получить до этого времени все договоренные дозы вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Минздрав надеется, что эти первые четыре этапа мы пройдем до сентября. И все вакцины, которые мы ожидаем, должны поступить до сентября. По COVAX мы имеем 8 млн доз, 1,9 млн - это квота SinoVac. Сейчас идут переговоры с Novavax и AstraZeneca вне COVAX. Всего Украина должна получить 15 млн доз", - сказал он.

По словам Радуцкого, вакцинация украинцев начнется уже менее чем через 2 недели. Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о регистрации ее COVID-вакцины в Украине.

"Сегодня по поручению Минздрава делают списки людей, которые попадают в первую волну. Это медики выездных бригад, медики инфекционных больниц. Параллельно делают списки второй очереди, это уже врачи, военнослужащие, все это есть на сайте Минздрава", - добавил нардеп.

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