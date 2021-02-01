Минздрав надеется пройти четыре этапа COVID-вакцинации до сентября, - "слуга народа" Радуцкий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
"Минздрав надеется, что эти первые четыре этапа мы пройдем до сентября. И все вакцины, которые мы ожидаем, должны поступить до сентября. По COVAX мы имеем 8 млн доз, 1,9 млн - это квота SinoVac. Сейчас идут переговоры с Novavax и AstraZeneca вне COVAX. Всего Украина должна получить 15 млн доз", - сказал он.
По словам Радуцкого, вакцинация украинцев начнется уже менее чем через 2 недели. Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о регистрации ее COVID-вакцины в Украине.
"Сегодня по поручению Минздрава делают списки людей, которые попадают в первую волну. Это медики выездных бригад, медики инфекционных больниц. Параллельно делают списки второй очереди, это уже врачи, военнослужащие, все это есть на сайте Минздрава", - добавил нардеп.