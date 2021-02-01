Чтобы всех обвиняемых по "делу о расстрелах на Институтской 20 февраля" осудили, нужно менять законы, - адвокат Закревская

Трое из пятерых обвиняемых по "делу о расстрелах на Институтской 20 февраля" бывших "беркутовцев", отправленных в рамках обмена в декабре 2019 года в ОРДЛО, не вернулись в Украину. Из-за этого судебный процесс продолжается только в отношении вернувшихся.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

Адвокат уверена, что дело о расстрелах на Институтской - главное, потому что это день, когда было наибольшее количество убитых и раненых, а по самому процессу "это было дело, которое наиболее эффективно и динамично рассматривалась". Она напомнила, что после обмена двое из бывших "беркутовцев" вернулись в Украину, а остальные нет.

"Это ключевые обвиняемые по делу. Хотя формула обвинения, конечно, касается всех, кто там участвовал, они действовали в группе, прикрывали друг друга. Но даже в группе все равно cуд должен разбираться в степени вины каждого персонально. После обмена суд длительное время ждал, может, они вернутся. Но этого не произошло", - уточнила Закревская.

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По ее словам, власти обещали решить эту проблему, изменив законодательство: "Это внесение изменений в процедуру заочного осуждения, которое бы позволило продолжить рассмотрение дела в отношении этих трех обвиняемых вместе с теми двумя, которые вернулись, и не потерять весь тот материал, все те исследованные доказательства, всю работу суда и сторон за прошлые годы. И получить приговор. Этого сделано не было".

Сейчас для заочного осуждения необходимо объявление в международный розыск, но Интерпол считает "дела Майдана" политическими, поэтому "просто вычеркнули полностью все главные для страны дела".

"Я предлагаю изменить этот предохранитель на то, чтобы сторона обвинения была обязана доказать фактическую осведомленность лица о том, что происходит уголовное преследование. Не просто "знал или мог знать". Не когда мы направляем по Уголовно-процессуальному кодексу по последнему известному адресу сообщение о подозрении, а доказать, что этот человек это знает. В ситуации, с которой мы начали разговор, это очевидно. Как они могли не знать, что должны появляться в суде, если находились непосредственно на скамье подсудимых", - отметила адвокат.

По ее словам, такие меры - не оригинальны. В частности, для проведения суда по делу МН17 законодательство изменили в Нидерландах.

Читайте полное интервью: "Если законодательство не изменить приговор в главном деле Майдана получат только двое бывших "беркутовцев", - адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская