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"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко

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"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко
Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала возможность создания новой коалиции с партией "Слуга народа".

Об этом она сказала на брифинге после заседания согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. и объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления ... Вокруг этого надо объединяться ", - заявила Тимошенко.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

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    "Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5049
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    соси-не-соси, юля, а премьером ты никогда не станешь больше
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