"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова

Пафосные и высокомерные претензии Владимира Зеленского к международным партнерам Украины - это вершина безответственности, недальновидности и популизма. Так комментируют его свежее интервью для американского канала HBO народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Владимир Зеленский должен придерживаться одного правила: иногда лучше молчать, чем говорить. Ведь слово президента весит дорого, а слово президента-дилетанта - еще дороже. В коротком интервью американскому телеканалу HBO Зеленский успел наговорить много глупостей. Но самое главное, что Зеленский назначил президента США и лидеров европейских государств ответственными за проблемы в нашей стране. Например, в том, что Украина до сих пор не член НАТО, Зеленский обвинил Джозефа Байдена", - отмечает Мария Ионова.

"Хочу напомнить президенту, что членство в НАТО - исключительно в интересах Украины. Что НАТО - это организация, которая работает при условии соблюдения четких правил сотрудничества. И что в НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина ", - добавила народный депутат.

"А в провале кампании по вакцинации Зеленский, по сути, обвинил европейских лидеров. Ведь, по словам президента, "Украина не находится в приоритете стран, получающих вакцину сейчас" и "очень неприятным является тот факт, что ты стоишь с протянутой рукой", - подчеркнула Ионова.

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"Украина, действительно, не в приоритете, но только по двум причинам. Согласно официальным документам МИД, еще весной прошлого года, по личной вине Офиса Президента, Украина не присоединилась к инициативе по разработке вакцины и потому оказалась последней в очереди на ее получение. Для своевременного получения вакцины Зеленский должен был еще летом начинать переговоры непосредственно с ее производителями. Но начал это делать в конце года, когда весь объем вакцин уже был законтрактован другими странами ", - отмечает Ионова.

"Год назад президент Зеленский и вся его команда активно отрицали, что нужно ставить перед НАТО вопрос о получении ПДЧ как следующий шаг на этом пути. А теперь уже министр обороны говорит, что мол в этом году ожидаем каких-то решений и требуем каких-то решений. Так не бывает. Без домашней работы никто никогда не примет решение о присоединении Украины к НАТО. А для этого надо работать. И мы с 2014 до 2019 года сделали огромный кусок работы, который сегодня разрушается ", - напомнила председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Значит, что Украина не член НАТО - виноват Байден. НеЗеленский, который фактически свернул движение к цивилизованному миру после того, как стал президентом Украины. Не Вагнер-гейт, когда украинские спецслужбы планировали вместе с американцами потенциально натовскую спецоперацию, которую слили из Офиса Президента. Нет, это Байден виноват! ", - удивляется Алексей Гончаренко.

"Это не Зеленский виноват в том, что в Украине нет до сих пор вакцинации, когда она уже есть в Бангладеш и в Алжире. Нет, это европейские партнеры должны. Во-первых это стыдно. А во-вторых, он наносит невероятный вред нашей стране. Потому что это нарушение дипломатического этикета - обвинять партнеров в собственных проблемах и это все выносить в интервью", - отмечает Гончаренко.