Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан

Сыновья Геннадия Кернеса просят суд продлить рассмотрение дела против их отца несмотря на его смерть.

Об этом рассказала одна из адвокатов Кернеса Юлия Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, соответствующее ходатайство сыновья Кернеса Даниил и Кирилл заявили на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Даниил Привалов приехал в суд, а Кирилл Кернес подал заявление через адвокатов.

"Наша позиция заключается в том, что Геннадий Кернес и его охранники невиновны", - сказала Плетнева.

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Как сообщила представитель потерпевших Татьяна Зелькина, после длительного перерыва состоялось подготовительное заседание. Заседание, в ходе которого все стороны собирались в суде, прошло в феврале 2020 года.

"Наверное, это сообщение кого-то удивит с учетом последних событий, но так. Мы снова в процессе", - написала Зелькина в Facebook.

Подготовительное заседание длилось почти 4 часа, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда города Полтавы. Следующее заседание назначено на 22 февраля.

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Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в избиении и похищении двух харьковчан, истязании и угрозе убийством.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали решение. 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Подготовительное заседание во время нового рассмотрения каждый раз откладывали, в том числе и из-за карантина и болезни Кернеса.

16 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер.