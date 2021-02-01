Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан
Об этом рассказала одна из адвокатов Кернеса Юлия Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, соответствующее ходатайство сыновья Кернеса Даниил и Кирилл заявили на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Даниил Привалов приехал в суд, а Кирилл Кернес подал заявление через адвокатов.
"Наша позиция заключается в том, что Геннадий Кернес и его охранники невиновны", - сказала Плетнева.
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Как сообщила представитель потерпевших Татьяна Зелькина, после длительного перерыва состоялось подготовительное заседание. Заседание, в ходе которого все стороны собирались в суде, прошло в феврале 2020 года.
"Наверное, это сообщение кого-то удивит с учетом последних событий, но так. Мы снова в процессе", - написала Зелькина в Facebook.
Подготовительное заседание длилось почти 4 часа, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда города Полтавы. Следующее заседание назначено на 22 февраля.
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Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в избиении и похищении двух харьковчан, истязании и угрозе убийством.
В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали решение. 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
Подготовительное заседание во время нового рассмотрения каждый раз откладывали, в том числе и из-за карантина и болезни Кернеса.
16 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер.