Расследование событий на Майдане 18 февраля, переданное полностью новой группе в ГБР, за год не продвинулось, - адвокат Закревская

Благодаря тому, что сторона защиты добилась хотя бы частичного сохранения следственных групп при передаче "дел Майдана" в Государственное бюро расследований, дела продвигаются.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

"Думаю, наиболее показательна история и крупнейший провал за прошлый год, по сравнению с тем, что было раньше, - это расследование событий 18 февраля. Первое, нам - несмотря на то, что в прошлом году пострадавшие голодали - не удалось сохранить ни одного следователя и ни одного прокурора, которые занимались этим эпизодом в департаменте спецрасследований в прокуратуре. Не перешли. Эпизод по 18 февраля нам показывает, что было бы со всеми делами, если бы мы тогда не добились сохранения хотя бы частично следственных групп при передаче дел в ГБР. Так вот, по 18 февраля за этот год не произошло ничего по расследованию", - сообщила она.

По данным Закревской, из-за объема расследований ни один из новоназначенных следователей не продвинулся по расследованию дальше уровня 2019 года.

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"По события 18 февраля нет ни одного подозрения. Ни по избиениям активистов титушками в Мариинском парке, ни по нескольким убийствам, хотя есть видео. Там очень много материала, который нужно обрабатывать, расследовать. Там было много наработано по эпизоду давки, когда задавили насмерть двух человек, когда была эта атака "Беркута", которая двигалась по Институтской вниз до Майдана, на уровне баррикады на метро "Крещатик". Правоохранители вдавили людей в маленький проход в баррикаде, там образовалась "пробка" из людей. И милиционеры забивали их палками - по головам. Тогда два человека там погибло и много пострадало. Этот эпизод, по которому потерпевшими собрано очень много информации, не продвинулся. Ни одного следственного действия за все это период", - подчеркнула адвокат.

Читайте полное интервью: "Если законодательство не изменить, приговор в главном деле Майдана получат только двое бывших "беркутовцев", - адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская