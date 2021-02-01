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Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

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Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
Попавшего под санкции США народного депутата Александра Дубинского исключили из состава фракции партии "Слуга народа".

Это решение было принято на заседании фракции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал депутата Ольги Василевской-Смаглюк.

"Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", - написала она.

Издание "Бабель" со ссылкой источники в СН сообщает, что за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции из 246 - 80%. 29 высказались против - против, 19 - не голосовали.

Поименно результаты голосования не озвучивали.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Топ комментарии

  • NonCFist
    Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2677
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 299

    Наверное, у меня есть моральное право, больше, чем у многих других, высказаться по поводу «преследований» господина Дубинского.
    Как вы обратили внимание, я не злорадствовал по поводу введения против него американских санкций, возможного исключения из фракции и удаления его аккаунта на Ютубе.
    Но теперь, наверное, всё-таки выскажусь.
    Проблема господина Дубинского в том, что его... не существует.

    Если вы помните, то именно я ввёл в политический оборот фразу «говорящая ж@па Коломойского».
    Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма, также как и любая другая часть тела.
    Дубинского не существует.
    Он не субъектен.
    Можно, конечно, бесконечно ёрничать над тем, как фейкомет и информационный киллер, сейчас истерит и жалуется, что против него организована информационная компания дискредитации.
    Вы вообще вдумайтесь!!!
    Дубинский (!), извергавший из своего поганого рта мегатонны лжи, теперь рыдает: «Караул, хулиганы ( вернее, соросята ) зрения лишают».
    Можно, конечно, рассуждать, как могла партия власти набрать в свои ряды откровенных подонков, хамов и деструктивных личностей. Которые месяцами её разрушали изнутри, интриговали против коллег и заставили ненавидеть себя полстраны.
    Безусловно, заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося «политиком» и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост.
    Но.... Дубинского не существует.

    Он - пустое место.
    В истории с Дубинским единственно заслуживает внимание только одно обстоятельство.
    То, о чем я говорил десятки раз и изо всех утюгов:
    «Всё, без исключения всё, к чему прикоснётся Беня превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб «Днепр», «Центрэнерго». и т.д. и т.п.»
    Только, в отличие от мифического Мидаса, превращавшего все в золото, Коломойский превращает всё в дерьмо.
    А теперь уже и Дубинского.
    Я, надеюсь, что из истории с Дубинским, многие персонажи отечественного политикума, особенно из партии «Майбах» сделают, наконец, вывод, что Коломойский - токсичен и с ним лучше не иметь дела.
    А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения.
    Ты помнишь, что я обещал разбить тебе хлебало за то, что ты разгонял против меня фейки, будто я(!) убиваю (!!) бездомных животных (!!!)?
    Ты ещё тогда, как последний потерпевший, сразу накатал на меня заявление в полицию «об угрозе жизни государственному деятелю».
    Помнишь, тварь?
    Не бойся. Я тебя простил.
    Об пустое место руки не марают.29.01.2021. Борис Филатов
  • UAJALINE
    Где теперь собачка харчеваться будет?))
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