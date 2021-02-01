Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Попавшего под санкции США народного депутата Александра Дубинского исключили из состава фракции партии "Слуга народа".

Это решение было принято на заседании фракции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал депутата Ольги Василевской-Смаглюк.

"Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", - написала она.

Издание "Бабель" со ссылкой источники в СН сообщает, что за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции из 246 - 80%. 29 высказались против - против, 19 - не голосовали.

Поименно результаты голосования не озвучивали.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.