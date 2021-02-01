За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 2 февраля отправит письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении народного депутата Александра Дубинского с состава фракции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра от меня, я только что подписал, пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с уведомлением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции в понедельник.

Он уточнил, что за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 членов, против - 29 и 19 не определились. В общем, со слов Арахамии, 80,5% членов фракции СН поддержали решение при необходимых 70%.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.