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Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

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Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос
Заявивший о готовности "умереть, но не пустить "зеленых человечков"" президент Владимир Зеленский во время оккупации Крыма снимался в кино на территории страны-агрессора.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда шла война, Зеленский умирал в России на съёмках фильма "8 первых свиданий"", - написал он.

В посте Зеленского от 6 августа 2014 года, на который ссылается Лерос, сказано: "В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".

При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий".

Читайте на Цензор.НЕТ: Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Напомним, в интервью изданию Axios Зеленский сказал: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".

Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос 01

Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Если б не съемки - он бы им показал. Лично бы возглавил, усилил и углубил! Обидно что когда повестку приносили - его дома не было.
  • саша паламарчук
    Во время захвата Крыма Зеленский снимался в России в фильме "8 первых свиданий", - Лерос - Цензор.НЕТ 5451
  • Myko
    "его дома не было" усі 4 рази. Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 6760

    Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах.
    Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
    Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 2684
    https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
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