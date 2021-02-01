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Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента

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Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента
Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций Алексей Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными". При этом в августе 2019 года Арестович сам так называл Зеленского.

Свою новую позицию Арестович озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он - "ватник и хочет в РФ"?.. Крысы помойные", - написал Арестович.

При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента 01не в НАТО?

Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента 02

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