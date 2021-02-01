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В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция

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В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция
В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки по улице Орловской в ​​Шевченковском районе столицы. 

Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая - уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.

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На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жильцов дома и выясняют детали инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация события. 

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Топ комментарии

  • Алик Асланов
    Прыгнула из-за парня,о родителях уверен она и не подумала,что интересно если выживет и не сможет ходить с ней нянчиться будет мама,не парень не друзья а мама.
  • NonCFist
    Ля, да что ж вы творите?!
  • Зураб Магнитофоношвили
    Сложный и ранимый возраст, себя вспомните на минутку ,а главное не торопитесь выдвигать версии, вы же всё равно не знаете правды и как там всё было
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