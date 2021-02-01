В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция
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В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева
Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки по улице Орловской в Шевченковском районе столицы.
Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая - уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.
На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жильцов дома и выясняют детали инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация события.