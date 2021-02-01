Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам после заседания фракции 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати. То есть это немножко непривычно может быть для нас как для монобольшинства, потому что нужно больше вопросов согласовывать друг с другом. Но что касается потенциально коалиционного соглашения - или с Тимошенко, или с какой-то другой фракцией, или партией, или группой - это в целом открытый диалог", - отметил Арахамия.

Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос возможной коалиции с партией "Слуга народа", заявив, что политсила готова участвовать в объединении "ради служения Украине".

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