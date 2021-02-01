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Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО

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Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО
Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи о роли Украины в мировой повестке дня.

Об этом на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США, а также в медиа из разных уголков мира. Одних интересовало, почему украинский Президент "немного зол" на Трампа, других - его ожидания от Байдена, но заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ. И это хорошо для Украины, ведь те мощные месседжи, которые озвучил Президент в этом интервью, будут услышаны во многих уголках нашей планеты", - написала она.

Мендель добавила, что месседжи касались того, что Украина должна стать полноправным членом НАТО для усиления безопасности ситуации в Европе, президент РФ Путин "ничего не делает, чтобы остановить войну на Донбассе, но его можно вынудить к окончанию войны общими усилиями".

"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода Президента Байдена в Белый дом. Это прекрасный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", - написала она.

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Также пресс-секретарь обратила внимание, что глава государства четко указал, что Украина хочет строить эффективные, равноправные и взаимовыгодные отношения с Западом, в частности с США и Европейским Союзом.

"Вместе с тем Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что мы будем укреплять свое государство и надеяться на свои силы, ведь ситуация с Будапештским меморандумом и с вакцинацией показала, что без собственных мощностей приходится быть в роли просителя", - написала она.

Таким образом, отмечает Медель, в этом интервью Президент Зеленский дал месседж миру, что Украина имеет свое мнение и свой голос и способна играть более весомую роль в мировой повестке дня, начиная от вопросов будущего НАТО и заканчивая вопросами международной безопасности и противодействия пандемии.

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Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО 01
Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО 02

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хизуватись особливо нічим.
    Тепер весь світ дізнаєтесь про клована, що він клован.
  • Стрелок
    то да. нелох столько наляпало своим тупым языком что боюсь это интервью нам будет долго еще отрыгиваться

    вообще это конечно прокол ОПы. нельзя его допускать самостоятельно разговаривать с людьми. особенно с журналистами. если оно не читает по бумажке то несет полную хрень
  • Tesoro Malu
    Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
    Бо в мене назріли важливі питання:
    Чому Україна ще досі не в НАТО?
    Чому моя мама б'є скалкою тата?
    Чому так невпинно росте комуналка?
    Чому в Єрмака на спині балалайка?
    Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
    І де Полуботка бочонок із златом?

    Товаришу Байден, у мене питання,
    Я їх записав тут на аркуші файно:
    Чому я не сокіл, чому не літаю?
    Чому я дебільні відоси знімаю?
    Куди подівався наш ковідний фонд?
    Чи правда прибульці встановлюють зонд?

    Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
    І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
    Мій любчику Байден, є стільки питань:
    Чом я не отримав не деньрік вітань?
    Чому перемир'я - але гинуть солдати?
    Чому я про це не хочу навіть знати?
    Чому посадив я в СІЗО патріотів?
    Чому я до влади привів ідіотів?

    І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
    Мені сорок три, і я досі не здох.
    Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
    Чи відповісте на мої ви питання:
    Чому, незважаючи повнії ясла,
    Ревуть все воли, і вигукують гасла?
    Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
    І як повернути до Бєні "Приват"?
    Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
    І чому народився я під Водолєєм?
    Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
    ******** страшно ці ******** питання:
    Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
    Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
    Чому Порошенко сидіти не хоче?
    Чому чорні брови та карії очі?
    Чому я в Криму весь тоді не загинув?
    І коли вже відпустить мене кокаінум?
    (с)Володимир Завгородній
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