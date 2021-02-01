Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
За его изгнание проголосовали 198 членов фракции из 246. Заседание, на котором было принято решение, стало самым коротким в истории "Слуги народа". Дубинский на него не пришел: он отказался заходить в зал без своего адвоката, а адвоката в зал не пустили.
"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны", - прокомментировал Дубинский свое исключение.
Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в России
Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, что не отдал бы Крым. "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский.
Нардеп Гео Лерос откопал в Фейсбуке президента датированную августом 2014 года запись, в которой тот пишет: "в России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".
Баканов назвал Нескоромного "предателем"
СБУ объявила бывшего зампредседателя спецслужбы Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, в международный розыск. Также спецслужба проверяет информацию о его возможной связи с ФСБ.
"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ", - прокомментировал скандал в ведомстве глава СБУ Иван Баканов.
Гаагский суд слушает дело о сбитом МН17
Сегодня начался четвертый блок слушаний. Суд рассматривает, как продвигается дополнительное расследование, изучает обращения родственников погибших относительно компенсаций. Ожидается, что вскоре суд приступит к допросу нидерландских, бельгийских и российских экспертов. Вопросы о роли подсудимых и о том, из чего сбили самолет, суд исследует в июне.
Власти РФ говорят, что могут отключить свою страну от интернета и платежей SWIFT
"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал журналистам заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.