Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым

Дубинский больше не "слуга народа", Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали - снимался в РФ, в Нидерландах слушают дело МН17, Россия может отключить себе интернет, - главные новости Украины и мира 1 февраля 2021 года.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

За его изгнание проголосовали 198 членов фракции из 246. Заседание, на котором было принято решение, стало самым коротким в истории "Слуги народа". Дубинский на него не пришел: он отказался заходить в зал без своего адвоката, а адвоката в зал не пустили.

"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны", - прокомментировал Дубинский свое исключение.

Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в России

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, что не отдал бы Крым. "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский.

Нардеп Гео Лерос откопал в Фейсбуке президента датированную августом 2014 года запись, в которой тот пишет: "в России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".

Баканов назвал Нескоромного "предателем"

СБУ объявила бывшего зампредседателя спецслужбы Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, в международный розыск. Также спецслужба проверяет информацию о его возможной связи с ФСБ.

"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ", - прокомментировал скандал в ведомстве глава СБУ Иван Баканов.

Гаагский суд слушает дело о сбитом МН17

Сегодня начался четвертый блок слушаний. Суд рассматривает, как продвигается дополнительное расследование, изучает обращения родственников погибших относительно компенсаций. Ожидается, что вскоре суд приступит к допросу нидерландских, бельгийских и российских экспертов. Вопросы о роли подсудимых и о том, из чего сбили самолет, суд исследует в июне.

Власти РФ говорят, что могут отключить свою страну от интернета и платежей SWIFT

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал журналистам заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.