Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько
19 76837
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, 33 деятели культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.
Один из стипендиатов - Василий Голобородько - 1945 г.р., писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
С полным списком стипендиатов можно ознакомиться тут.