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Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько

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Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, 33 деятели культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.

Один из стипендиатов - Василий Голобородько - 1945 г.р., писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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С полным списком стипендиатов можно ознакомиться тут.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Я думал, криворагуль уже передоз поймал
  • oleg1966
    Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
  • mrSmith
    Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
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