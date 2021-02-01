Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, 33 деятели культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.

Один из стипендиатов - Василий Голобородько - 1945 г.р., писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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С полным списком стипендиатов можно ознакомиться тут.