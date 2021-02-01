16 сотрудникам т. наз. "генпрокуратуры ДНР" заочно выдвинули подозрения

Сотрудникам действующей на оккупированной территории нелегальной структуры "генеральная прокуратура ДНР" заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года 16 человек работают в псевдоструктуре "генеральная прокуратура ДНР" и занимают должности в отделе "поддержания государственного обвинения управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел ГП ДНР". "Выполняя незаконные функции прокуроров, правонарушители принимают участие в заседаниях при рассмотрении уголовных дел по нелегитимным нормативным актам, принятым представителями незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых судах, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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