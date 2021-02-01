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Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день

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Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день
Стратегическое партнерство Украины и США станет более амбициозным.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время телефонной беседы со своим американским коллегой Тони Блинкеном. Впечатлениями от беседы Кулеба поделился в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашей первой беседе с Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", - написал он.

Кулеба также поблагодарил США "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Пните зеленского, а то он в угаре все проспит...А еще лучше поясните ему, что в новом дне в Вашингтон поедет Разумков, а не он. Всемирно известного Zelenskogo в Вашингтон не пускают.
  • jklpqrs
    у тебя сейчас министр обороны не разговаривает с начальником генштаба. Обиделись друг на друга и делят бабло. И это в стране, где солдаты сидят в окопах и пытаются хоть как-то сдержать всю эту нечисть. И это не смущает, так должно быть?
  • Яр Холодний
    Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
    - Слухаю!...
    - Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
    - І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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