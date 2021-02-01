Украинский культурный фонд возглавил худрук театра Захаревич
Об этом сообщается на сайте УКФ, информирует Цензор.НЕТ.
Новым главой УКФ стал Михаил Захаревич - генеральный директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
В 1996-2000 годах он был заместителем министра культуры и искусств Украины.
Награжден орденом Народного артиста Украины.
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До Захаревича УКФ возглавляла Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины. В декабре 2019 года она написала заявление об увольнении из-за скандала после расследования журналистов программы "Схемы".
Украинский культурный фонд - госучреждение, созданное в 2017 году. Деятельность фонда координирует Минкульт. УКФ способствует реализации госполитики в сфере культуры и искусства, финансово поддерживает отечественные проекты, популяризирует украинскую культуру.
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