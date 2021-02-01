Полиция получала жалобы на пансионат в Харькове до смертельного пожара, проводится служебное расследование, - глава облуправления НПУ Рубель

В полицию поступали жалобы, связанные с деятельностью пансионата "Золотое время", до пожара, который унес жизни 16 человек.

Об этом 1 февраля, отвечая на вопрос Суспільне, сказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы подняли все материалы, которые были по указанному адресу. Действительно, были жалобы. Полиция реагировала. То, что не реагировала, я не могу сказать. Есть опрошенные жители пансионата, потом и соседи этого пансионата, говорят, что претензий не имеют. Но в настоящее время назначено в рамках уголовного производства служебное расследование", - сказал Рубель.

"Мы четко ответим на все вопросы этого расследования. Если есть виновные в данной ситуации, кто не реагировал, или как-то не так относился к своим служебным обязанностям, мы обязательно допросим", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабмин создал Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

Во время брифинга Рубель сообщил, что правоохранители проверили более 73 частных учреждения в Харьковской области, в которых находились 1112 пожилых людей и 850 клиентов реабилитационных центров для алко- и наркозависимых.

"После этого пожара у нас было отработано 73 таких учреждения. 36 уголовных производств открыто по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека. - Ред.)", - сказал глава полиции Харьковщины.

"По всем другим проводим проверку. Прежде всего, это соблюдение пожарной безопасности. У нас привлечены подразделения ГСЧС. Просто мы заходим, без обысков, проводим следственные действия, допрашивают людей, которые там находятся, проводим обзор, устанавливаем, кому принадлежит данный адрес. И ГСЧС дают рекомендации, что там вообще должно быть", - сказал Рубель.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове 21 января унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Также читайте: В 20 областях и Киеве проведена проверка частных организаций, предоставляющих соцуслуги, - Лазебная

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых. Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четверых задержанных. По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.