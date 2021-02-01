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Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура

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Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура
Закарпатская областная прокуратура доказала вину 38-летнего береговчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мужчина размещал в тематических группах одной из соцсетей призывы к отделению Закарпатья от Украины.

"Наличие в выражениях мужчины публичных призывов к совершению преступления против основ национальной безопасности подтвердила и судебно-лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза", - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, приговором Береговского районного суда береговчанин приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Ожидается вступление приговора в законную силу.

Напомним, 4 января стало известно, что Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению некоторых территорий нашего государства. По предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области.

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
  • Віталій Павлов
    Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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