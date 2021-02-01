Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко допускает колебания гривни в пределах 10%.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Марченко считает, что курс гривни продолжит сохранять стабильность.

"Риски того, что будут резкие курсовые колебания, на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал он в эфире "Украина 24" в понедельник вечером.

"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", - добавил он

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