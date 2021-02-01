Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

Скончался известный украинский режиссер Сергей Проскурня. Ему было 63 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ.

Режиссер Сергей Проскурня родился 28 ноября 1957 во Львове, учился в Черкассах. Окончил институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Был соавтором ряда значительных художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Красную руту".

Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. С 2009 возглавлял театр в Черкассах. В 2013-2014 годах воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко" (часть сюжетов снимал на евромайдане). Разработал концепцию выставки "Шевченкомания". 9 марта 2014 по случаю 200-летия со дня рождения Шевченко вышел фильм Проскурни "Тарас Шевченко. Идентификация ".

Также читайте: На 88 году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой

Режиссировал праздничные концерты ко Дню независимости Украины в 2008, а также в 2015-2018 годах.

Проскурня является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).