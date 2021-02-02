Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание вывести на орбиту спутник для дистанционного зондирования земли "Сич".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Акцентировал внимание не ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия Независимости Украины", - написал Уруский, комментируя совещание в Кабмине.

По словам вице-премьера, запуск спутника является насущной необходимостью.

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"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом", пояснил чиновник..