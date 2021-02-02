Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук

В партии "Слуга народа" рассмотрят вопрос членства народного депутата Александра Дубинского, исключенного из ее парламентской фракции.

Об этом заявила народный депутат, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я подходила по этому поводу к руководителю партии Александру Корниенко. В ближайшее время будет проходить собрание членов партии. Дубинский является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться ", - отметила Верещук.

Отвечая на вопрос, не существует ли угрозы выхода из фракции и других депутатов, нардеп отметила: "Выскажу свое субъективное позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции".

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.