Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Верещук, руководство оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будет приглашено на заседание профильного парламентского комитета.
"Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт ", - пообещала депутат.
В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война - это нонсенс абсолютный".