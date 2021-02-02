Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук

Министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пригласят на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств конфликта между ними.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Верещук, руководство оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будет приглашено на заседание профильного парламентского комитета.

"Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт ", - пообещала депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко

В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война - это нонсенс абсолютный".

Также читайте: "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"