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Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук

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Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук
Министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пригласят на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств конфликта между ними.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Верещук, руководство оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будет приглашено на заседание профильного парламентского комитета.

"Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт ", - пообещала депутат.

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В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война - это нонсенс абсолютный".

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
    Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
    Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

    Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
    Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
    Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
  • Sophia-Maria Duglass
    Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
    Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
  • Senator S 01a656ec
    Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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