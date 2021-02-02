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COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию

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COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал на брифинге 1 февраля.

Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.

Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.

"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса СОVAX начнет работу уже в феврале, - ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС.

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Топ комментарии

  • OA
    "Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

    Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
    Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
  • Меркава
    Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
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