COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал на брифинге 1 февраля.

Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.

Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.

"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС.