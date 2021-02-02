Госдепартамент США: Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора его руководителя Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США уделяют суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям", - отмечается в сообщении.
Глава Госдепартамента также заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения для Украины прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права и экономических реформ, что укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев", - подчеркивают в Госдепе.
Кроме того, отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили усилия, которые Украина прилагает в борьбе с COVID-19, а также дипломатические шаги Киева относительно ситуации на Донбассе и в Крыму.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.